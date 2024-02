Fugitivos de Mossoró ligaram para o Rio com celulares roubados

Dupla de criminosos fez família refém a 3 km do presídio na noite de 6ª por 4h e roubou aparelhos; polícia tenta rastrear

Dois criminosos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) na 4ª feira (14.fev) Divulgação

PODER360 17.fev.2024 (sábado) – 17h43



Os fugitivos do presídio federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, fizeram ligações para o Rio de Janeiro com os celulares que roubaram de uma família da região. A dupla invadiu na noite de 6ª feira (16.fev.2024) uma casa a 3 km da penitenciária e fizeram os moradores de refém por cerca de 4 horas.

Há a suspeita que Rogério da Silva Mendonça (conhecido como Tatu) e Deibson Cabral Nascimento (o Deisinho) sejam ligados ao Comando Vermelho. Eles fugiram na madrugada de 4ª feira (14.fev), na 1ª fuga na história do sistema penitenciário federal desde a sua criação, em 2006.

Neste sábado (17.fev.2024), as buscas entraram no 4º dia. Segundo os investigadores, a região mata é um dificultador na procura, embora haja helicóptero e drones fazendo o controle aéreo. Agora, a polícia tenta rastrear os criminosos pelo sinal de celular. A operação de recaptura é coordenada pela PPF (Polícia Penal Federal), com auxílio de outras forças de segurança estaduais e federais.

Os fugitivos são do Acre e foram transferidos em setembro de 2023. A polícia afirma que eles estão saindo da mata só à noite para procurar comida e água. Os investigadores acreditam que eles estejam perdidos, o que leva a crer que não havia planejamento, porque se houvesse teriam um apoio logístico externo, um veículo ou uma casa de apoio, por exemplo, um rota de fuga.

Reprodução

Os criminosos Rogério da Silva Mendonça (esq.) e Deibson Cabral Nascimento (dir.) fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) na 4ª feira (14.fev)

Na 6ª feira (16.fev) a PF divulgou uma imagem que mostra um buraco perto da luminária de uma das celas onde ficavam os 2 presos. Segundo apurou o Poder360, no espaço (como retratado na imagem abaixo) ficava uma luminária de luz elétrica. Os foragidos teriam arrancado toda a estrutura para fugir. Ainda não há informações sobre como ela foi quebrada.

Buraco foi identificado na cela de um dos presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró