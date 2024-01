Funcionamento do sistema de drenagem na ladeira do Colina Verde previne prejuízos após chuvas em Teixeira de Freitas

Parte do sistema de drenagem na ladeira do Colina Verde (Foto: Marley Ribeiro)

Apesar das fortes chuvas que atingiram o município no começo do mês, o sistema de drenagem implementado na ladeira do bairro Colina Verde pela Prefeitura de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Infraestrutura — funcionou perfeitamente e dentro do planejado pela equipe responsável.

Esta região absorve a demanda de água pluvial de bairros como Estância Biquíni, Santa Rita e Centro. Com a obra de macrodrenagem bem sucedida (que consistiu na instalação de dois tubos armco com 1, 70 metros de diâmetro cada), não houve o transbordamento do Córrego Charqueada e o alagamento das casas do entorno.

Para a continuidade do pleno funcionamento do sistema de drenagem, é necessário que a população teixeirense se conscientize sobre o descarte de lixo e demais resíduos próximos a córregos e demais corpos d’água, visto que essa ação pode ocasionar a obstrução dos sistemas de drenagem instalados em diversos pontos da cidade. O engajamento de todos os setores da sociedade teixeirense é crucial tanto para a preservação ambiental como para a gestão eficiente dos demais serviços realizados pela administração pública.

