Funcionário do Bahia é alvo de injúria racial em jogo na Fonte Nova

A Fonte Nova foi palco de um episódio lamentável na noite desta terça-feira (14). Funcionário da comunicação do Bahia, o jornalista Antonio Muniz foi alvo de injúria racial durante a partida entre o tricolor e o Fortaleza, que terminou com a vitória cearense por 3×0, pela Copa do Nordeste.

De acordo com o próprio Bahia, o crime foi cometido por um torcedor. O acusado foi identificado e conduzido pela Polícia Militar para a delegacia do estádio, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência.

“O Esporte Clube Bahia vem a público repudiar o episódio lamentável contra o jornalista Antonio Muniz, da TV Bahêa, durante o jogo desta noite na Fonte Nova. O departamento jurídico tricolor acompanhará o caso e prestará todo o apoio necessário a Muniz”, diz trecho da nota divulgada pelo clube nas redes sociais.

Esse é o terceiro caso de injúria racial envolvendo o futebol baiano desde o início da temporada. Em janeiro, o goleiro Rodolfo, do Doce Mel, passou por situação semelhante durante a partida contra o Vitória, no Barradão.

Outra vítima foi o atacante Kayky, do Bahia. Ele sofreu injúria nas redes sociais após ter marcado o gol do triunfo tricolor no clássico contra o Vitória.