Funcionários do ferry-boat são agredidos por passageiros em Bom Despacho; vídeo

Dois funcionários do sistema ferry-boat foram agredidos por passageiros no terminal de Bom Despacho, no lado da Ilha de Itaparica, na noite deste domingo (29). Segundo a Internacional Travessias, responsável pela operação do modal, a agressão ocorreu após os trabalhadores tentarem impedir os suspeitos de invadir a embarcação após a capacidade máxima ser atingida.

O ataque foi filmado por outros passageiros que esperavam no salão de embarque. A Polícia Militar foi acionada e a dupla levada à delegacia.

No vídeo, é possível ver que um dos funcionários chega a ser derrubado. No chão, ele recebe chutes dos agressores. Uma das vítimas sofreu uma lesão no braço e precisou de atendimento médico.