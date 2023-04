Funcionários do Hospital São Rafael são assaltados durante o trabalho

Funcionários do Hospital São Rafael, localizado no bairro de São Marcos, em Salvador, foram vítimas de assalto na tarde desta quarta-feira (5), em uma estação de tratamento do unidade.

Policiais da 50ª CIPM foram acionados com a informação de que homens haviam praticado roubo no hospital. No local, a equipe manteve contato com funcionários do estabelecimento, que tiveram pertences subtraídos pelos suspeitos. Buscas foram realizadas no interior e no entorno da edificação, mas nenhum dos criminosos foi encontrado.

A 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima investiga o roubo. Conforme informações, os funcionários estavam trabalhando quando foram abordados por criminosos armados e levaram celulares, carteiras e maquinário. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas para ajudar na identificação dos autores.