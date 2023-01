Fundo Amazônia: Alemanha retomará financiamento no Brasil, diz MRE

Mais de três anos após bloquear suas contribuições ao Fundo Amazônia, a Alemanha retomará os investimentos no mecanismo de financiamento a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da chamada Amazônia Legal. O anúncio, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, ocorre na próxima segunda-feira, 30 de janeiro.

O anúncio foi feito pelo embaixador Kenneth Nóbrega, secretário de Europa do Ministério das Relações Exteriores. A retomada do investimento será oficializada pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, que tem compromisso agendado com Lula (PT) no Palácio do Planalto.

O montante previsto para liberação é de € 31 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 170 milhões. De acordo com o MRE, esses recursos serão divididos da seguinte maneira: até € 10 milhões para um projeto Conservação Florestal na Região Amazônica do Brasil – Bioeconomia e até € 21 milhões para o projeto Conservação Florestal na Região Amazônica do Brasil – Controle de Desmatamento.

Amazônia: floresta amazônia proxima a área desmatada e queimada. Incêndio próximo a propriedades ruraisA liberação de novos recursos destinados ao Fundo Amazônia já era esperada desde o fim do ano passado, após a eleição de Lula. Em 2019, a Alemanha e a Noruega bloquearam repasses à iniciativa logo após o então presidente Jair Bolsonaro (PL) sugerir que a então chanceler alemã Angela Merkel usasse o recurso para reflorestar o próprio país.

“As reuniões buscam aprofundar a retomada das relações entre Brasil-Alemanha, com aumento do diálogo diplomático e da cooperação política, econômica e ambiental. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia também deverá ser discutido no encontro das maiores economias nacionais de cada bloco”, comunicou o MRE.

Confira a programação da reunião de Lula com Olaf Scholtz, que anunciará contribuições ao Fundo Amazônia:15h30 – Cerimônia de recepção no Palácio do Planalto15h45 – Reunião do presidente Lula com o chanceler Olaf Scholz e reunião paralela entre empresários e ministros18h00 – Cerimônia de assinatura do acordo, por trocas de notas, sobre o Fundo Amazônia, pelo ministro Mauro Vieira (MRE)19h00 – Jantar Oficial