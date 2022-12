Prefeitura recebe e presenteia jogadores de projeto social esportivo

(Foto: Wesley Morau)

O projeto “Adote Um Atleta”, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, contempla potências de diversos esportes no município. Desta vez, a iniciativa abarcou os Defensores do São Lourenço, time de futebol formado por crianças e adolescentes do bairro homônimo e liderado pelo professor Antônio Marcos.

A gestão presenteou os jogadores com chuteiras e meiões, além de demais dispositivos necessários para as partidas de futebol. “Temos como objetivo formar atletas teixeirenses de alto nível, assim como contribuir para a formação cidadã através de oportunidades que só o esporte pode oferecer”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

(Fotos: Wesley Morau)

“Eu não tinha chuteira e precisava pedir emprestado para um ou outro”, disse Isaías do Nascimento, de 17 anos, lateral direito do Defensores. “Agora eu e o resto da molecada vamos ter nossos próprios equipamentos”. “Fico agradecida ao projeto e à Prefeitura por proporcionar esse presente às crianças; é um material essencial para eles, e fechar o ano com esse presente foi uma alegria para todos”, explicou Jocelma do Rosário, mãe de um dos jogadores.

(Fotos: Wesley Morau)

Incentivar os atletas da rede pública através da responsabilidade social entre público e privado é o objetivo principal do Adote um Atleta: “a Secretaria de Esporte e Lazer é movida, também, pelo olhar social. Os meninos saíram daqui muito felizes. Em 2023, vamos continuar trabalhando para elevar o nível esportivo da nossa cidade. Agradeço, em especial, aos amigos parceiros desse projeto, que juntamente ao prefeito adotaram esses atletas”, ressaltou Sandra Drago, secretária da pasta.

