Fusca pega fogo e interdita via na região da Avenida Paulista

Um automóvel modelo Fusca, da Volkswagen, pegou fogo na noite desta sexta-feira, 14, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, altura do número 383, próximo a travessa com a Avenida Paulista, bairro da Bela Vista, em São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas com altas labaredas posicionado no meio da via, na lateral da Maternidade Pro Matre Paulista. Assim que acionado, o Corpo de Bombeiros enviou um caminhão e cinco agente para controlar o fogo que se consumia o veículo. Daniel Vieira, motorista de Uber de 41 anos de idade, passou pelo local no início do incidente e explicou que o Fusca parou no sinal e morreu. Assim que a partida foi dada para seguir viagem, o carro pegou fogo na parte de trás – onde localiza-se o motor do Fusca – e houve ajuda de um motoqueiro local para tentar cessar o fogo. “Dono vacilou, isso é um problema crônico desses carros antigos”, afirmou o motorista. O proprietário do veículo, um senhor de aproximadamente 60 anos de idade, não quis dar entrevistas e, sem aparentar nervosismo com a situação, conversou de maneira amistosa com os agentes do Corpo de Bombeiros durante a ação. Por fim, o homem confessou que não iria deixar o carro na rua e que buscava alternativas para poder levar o Fusca, agora queimado, para sua residência. O incidente não deixou vítimas.

