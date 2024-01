G20 realiza nesta quinta a primeira reunião do grupo com Brasil na presidência

O G20 realiza nesta quinta-feira, 18, a primeira reunião do ano, com o Brasil na presidência. Contudo, nesta quarta, 17, já aconteceu um encontro que marcou a 1ª reunião do Grupo de Trabalho de Empoderamento de Mulheres do G20. As reuniões, que vão acontecer até o final do ano, tem como foco alinhar os objetivos do país com os temas centrais da agenda de cada um dos grupos e forças-tarefas que compõem a organização. A previsão é que ocorram 33 reuniões dos grupos por videoconferência até fevereiro, com Brasília como base para esses encontros. Após o Carnaval, em 21 de fevereiro, os encontros presenciais voltarão à agenda, com um total de 131 reuniões previstas ao longo do ano. A gestão brasileira tem como lema “Construindo um mundo justo e um planeta sustentável”, com foco no combate à fome, pobreza e desigualdade, reforma da governança global e desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. O ponto alto da presidência brasileira será a 19ª Cúpula do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro em novembro de 2024, com a presença dos chefes de Estado e de governo dos países-membros. Nessa ocasião, os temas debatidos e amadurecidos ao longo do ano serão submetidos à aprovação do fórum de cooperação internacional.

O Brasil assumiu a presidência do G20 em setembro de 2023, quando a Índia passou a direção do grupo. O país permanecerá na presidência até 30 de novembro deste ano. O grupo, que reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana, é uma entidade internacional que reúne cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, representa 75% do comércio internacional e abrange dois terços da população e 60% do território do planeta. Essa é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do G20, que foi criado em 1999. A atuação do G20 é dividida em duas linhas: a Trilha de Sherpas e a Trilha de Finanças. A Trilha de Sherpas é liderada por emissários pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações, discutem os pontos da agenda da cúpula e coordenam a maior parte do trabalho. O sherpa indicado pelo governo brasileiro é o embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty.

Além disso, nesta quarta-feira, 17, ocorre a primeira reunião da história do novo Grupo de Trabalho Empoderamento de Mulheres do G20. O grupo, coordenado pelo Ministério das Mulheres do Brasil, foi montado durante a presidência da Índia e terá como principais pautas a igualdade, o enfrentamento da misoginia e a justiça climática. Durante a reunião, serão alinhadas as pautas, prioridades e plano de trabalho do grupo ao longo do ano. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, dará as boas-vindas aos representantes dos países-membros do G20 e espera construir consensos sobre os assuntos debatidos, visando recomendações específicas e um diagnóstico mundial sobre o papel da mulher no mundo.

Tem novidade no G20! Pela primeira vez na história, e sob a presidência do Brasil, haverá a reunião do Grupo de Trabalho de Empoderamento de Mulheres, que começa hoje. Saiba mais no recado da primeira-dama do Brasil, @janjalula pic.twitter.com/UVdQYHidAO — G20 Brasil (@g20org) January 16, 2024