“Muito grata”, comemora Rafa Kalimann ao viver vilã em novela

Rafa Kalimann tá feliz e toda prosa! É que a ex-BBB vai viver uma vilã na próxima novela das 19h da TV Globo. A agora atriz, que tirou seu DRT definitivo em junho do ano passado, registro do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro para atuar livremente, fará par romântico com Jayme Matarazzo.

Em Família é Tudo, que entra na programação no lugar de Fuzuê, Rafa Kalimann interpretará uma mulher fria e calculista, apaixonada por Luca (personagem de Matarazzo), namorado de Electra (Juliana Paiva). Para ganhar o coração do rapaz, a malvada não vai medir esforços para conquistá-lo, até prejudicar a moça.

“Tudo está acontecendo da melhor forma possível. Eu conheci o Dani [Daniel Ortiz, autor da novela], me chamaram para fazer o teste e veio o grande presente [minha personagem], com Fred [Mayrink, o diretor] melhor ainda”, disse em entrevista para a Caras Brasil.

A influenciadora prosseguiu revelando como foi sua convivência com o ator veterano: “A primeira vez que eu tive uma troca com o Jayme [Matarazzo] ele falou: ‘Rafa, vai se divertir. Chega no set e solta tudo o que você tem para levar’. Isso fez toda diferença, obrigada. Estou aproveitando essa oportunidade, estou muito grata. Acho que a Jessica é uma personagem muito profunda”.

O diretor da trama, Daniel Ortiz, garantiu que Kalimann vai deixar os telespectadores de boca aberta com a sua atuação. “É uma delícia observar a empolgação dela, a dedicação, a entrega. Acho que ela vem com tudo, a gente vai ser muito feliz”, finaliza.

Esse não será o primeiro trabalho de Rafa no entretenimento, a beldade já fez participações em Rensga Hits, série do Globoplay, e no filme Uma Babá Gloriosa.