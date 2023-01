Gabi Martins revela que pediu para namorado cobrir tatuagem: entenda

Gabi Martins e Lincoln Lau, mais conhecido como FNX, estão juntos há pouco mais de um mês. Entretanto, a cantora pediu para que o namorado gamer cobrisse duas de suas tatuagens. O eleito da ex-BBB é profissional de e-sportes e conta com inúmeras tatuagens pelo corpo.

“Ele fez tatuagem aí para o passado e eu mandei cobrir. Sabe o que é pior? Ele não tinha tatuagem só para uma ex, ele tinha para duas. Duas!”, disse Gabi Martins, mostrando os registros.

A cantora ainda revelou que FNX tinha outro registro, dessa vez para uma ex diferente. “Aqui, ele cobriu outra tatuagem para ex. Não aprendeu com essa, e fez outra na perna, pra outra ex”, explicou. Em outro vídeo, Gabi explicou que o gamer cobriu uma das homenagens. “Eu fiz ele apagar a tatuagem da outra, o rosto dela, aí ele fez uma caveira em cima”, completou.

Recentemente, Gabi Martins e o gamer Lincoln Lau trocaram declarações nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (28/12). O casal oficializou o namoro recentemente e comemorou a data de três meses em que se conheceram.

“Hoje fazem 3 meses que eu te conheci. Esses 3 meses foram de muito amor e carinho. Vou continuar desse jeito desde que te conheci, cuidando de você, amando você e melhorando sempre. Você me faz uma pessoa melhor e agradeço todos os dias por ter me apaixonado por você. Te amo e obrigado por tanto”, escreveu o gamer profissional.