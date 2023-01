Televisão

Vídeo que circula na web mostra funcionário da Globo do BBB23 testando o microfone durante conversa dos brothers TV Foco

28/01/2023 21:15, atualizado 28/01/2023 21:15

Foto: Globo/Divulgação

A produção do BBB23 acabou cometendo uma gafe ao vivo e pegando de surpresa os telespectadores que assistiam o pay-per-view nesse sábado (28/1).

Acontece que a voz de um dos produtores do reality show da Globo acabou vazando. O erro não passou batido e logo parou nas redes sociais, sendo bastante comentado entre os internautas.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles — clique para ser redirecionado.

Produção vaza áudio no BBB23 e choca internautas

