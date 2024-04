Gabriel Nunes se reúne com governo Lula para discutir impactos da chuva em Canudos

Foto: Divulgação/Arquivo

Durante as audiências em Brasília, o deputado federal esteve acompanhado do prefeito Jilson Cardoso e pelo ex-prefeito da cidade Geo Rabelo 18 de abril de 2024 | 16:28

O deputado federal Gabriel Nunes (PSD) se reuniu nesta quarta (17) e quinta-feira (18) com integrantes do governo federal, incluindo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD), o ministro de Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), e o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), para discutir os impactos das chuvas em Canudos, no Nordeste do estado.

Durante as audiências, Gabriel Nunes esteve acompanhado pelo prefeito de Canudos, Jilson Cardoso (PSD), pelo ex-prefeito Geo Rabelo e pelo presidente da Câmara Municipal de Canudos, Rômulo Sá Rebelo de Araújo (PSD).

“Buscamos recursos para somar na retomada do desenvolvimento do município e no fortalecimento da agricultura. Seguimos juntos com o governo estadual e com o governo federal na luta pelo povo de Canudos”, declarou Gabriel.

Anteriormente, Gabriel Nunes já havia se reunido com integrantes do governo de Jerônimo Rodrigues (PT), como o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado (SDE), Osni Cardoso, e o secretário de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), Sérgio Brito. Além disso, o deputado se encontrou com o senador Otto Alencar, presidente estadual do seu partido, para discutir a situação em Canudos.

