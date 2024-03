GADS promove passeio ao Parque Nacional de AbrolhosGADS promove passeio ao Parque Nacional de Abrolhos

O GADS (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social) realizou no último domingo (17) uma expedição ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, no município de Caravelas. A caravana, com a participação de 24 pessoas, teve como ponto de partida a cidade de Itamaraju.

O mergulho ao mar foi uma das atrações do passeio, que proporcionou ainda a observação de tartarugas e diversas espécies de peixes. “Alguns integrantes tiveram a felicidade de nadar ao lado de tartarugas que passavam muito próximo ao grupo que estava na água”, observou Gel Pires, ativista da ONG.

Outro atrativo foi a visita ao monumento “Eu amo Caravelas”, pela manhã, antes do embarque no catamarã Horizonte Aberto. “O dia estava ensolarado e foi possível contemplar a beleza das Ilhas do parque”, comentou Levi Francisco, participante do evento.

O Parque Nacional dos Abrolhos possui um Plano de Manejo, que estabelece normas e procedimentos para o credenciamento e a autorização de uso para exercício da atividade comercial e de visitação embarcada no ParNaM, podendo incluir a realização de atividades de mergulho livre e autônomo, observação de fauna e flora e caminhada monitorada em trilha.

“Apesar de estarmos bem próximos ao parque, são poucas as pessoas ao seu entorno que conhecem Abrolhos. Da nossa caravana, por exemplo, 22 pessoas visitaram o parque pela primeira vez”, ressaltou Vinicius Borges, dirigente do GADS.

