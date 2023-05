Pastor mata esposa a facadas dentro de casa e é preso no Espírito Santo

Uma mulher de 48 anos foi morta a facadas dentro de casa na cidade de Sooretama, no Espírito Santo, nesta quarta-feira (3). Segundo o jornal A Gazeta, o autor do crime é o marido da vítima, Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos.

Ambos atuavam como pastores em uma igreja evangélica da cidade.

O feminicida confessou o crime quando a Polícia Militar chegou ao local. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre a motivação do assassinato.

Momentos antes do crime, uma equipe da PM foi ao imóvel após receber uma denúncia de ameaça contra a mulher, identificada como Maria Sonia Pereira, mas a casa estava fechada, com portão trancado.

Uma nota enviada pela Polícia Militar informa que os policiais ficaram no local por cerca de 20 minutos e fizeram um sinal luminoso, porém, ninguém atendeu. Em seguida, os militares continuaram o patrulhamento pelas ruas de Sooretama.

Instantes depois, uma pessoa, identificada como filho de consideração da pastora, denunciou aos militares que recebeu uma mensagem por aplicativo de Wallace, em que o suspeito relatou ter tirado a vida da mulher.

Os policiais foram novamente até a residência onde morava o casal, onde Wallace abriu a porta e confirmou que matou a esposa usando uma faca. Ele estava com as roupas sujas de sangue, segundo boletim de ocorrência.

Grande parte dos móveis estava destruída, enquanto o corpo de Maria Sonia estava na cozinha.

A perícia verificou que a mulher sofreu perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço.

Wallace foi rendido, algemado e levado para a Delegacia de Linhares.