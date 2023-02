Garantido no Baianão, meta do Bahia agora é focar na Copa do Nordeste

A classificação do Bahia de forma antecipada para a semifinal do Campeonato Baiano terá impacto direto na preparação para a sequência da temporada. Em meio à maratona de jogos que o time tem feito desde o início das competições, com partidas a cada três dias, o técnico Renato Paiva e os atletas ganharão um respiro. O treinador pensa até em poupar alguns jogadores no próximo jogo.

Que por sinal, já é no sábado (11), às 18h30, diante do Doce Mel, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. A tendência é que o Bahia ‘rode’ mais o elenco do que de costume e coloque em campo reservas que precisam ganhar ritmo. O Doce Mel é o lanterna do estadual, com apenas dois pontos em sete partidas. Em caso de empate ou derrota, o time do interior estará rebaixado.

Além de usar o tempo para descansar os jogadores, o clube precisa focar na Copa do Nordeste. O tricolor iniciou mal a competição e soma um ponto em duas rodadas, fruto de uma derrota para o Sampaio Corrêa e um empate com o Ferroviário. Na terça-feira, recebe o Fortaleza, às 21h30, na Fonte Nova.

O duelo contra os cearenses já teria um grau de importância maior por ser o primeiro adversário de Série A do Bahia no ano, mas a situação do tricolor na tabela de classificação obriga o clube a vencer para não se complicar ainda mais na competição regional. O time é vice-lanterna do grupo B, em 7º lugar.

“Evidente que estamos classificados. Evidente que, na Copa do Nordeste, em pontuação, não estamos bem. Evidente que tenho que fazer avaliação física. Possível que haja rotação para esse jogo contra o Doce Mel. É complicado porque é uma viagem de ônibus de seis horas”, comentou Renato Paiva após o triunfo sobre o Bahia de Feira, na quarta.

Ele citou outro motivo para poupar jogadores amanhã. “E também aproveitar uma semana larga, completa. Aproveitar aquilo da técnica fina. Se você não treina, perde com o tempo. Como estamos só a recuperar alguns jogadores, vamos obviamente pensar nisso, refletir bem. Também pela importância do adversário que vem [o Fortaleza]. Uma das equipes que melhor jogou na Série A. Vamos ver quem fica e quem vai”, disse o treinador. A delegação viaja hoje.

Sequência perigosa

Depois do confronto com o Doce Mel, o Bahia dará uma pausa no Campeonato Baiano. O último adversário na primeira fase do estadual será o Itabuna, no dia 26 de fevereiro. Nesse intervalo, o clube terá uma sequência importante na Copa do Nordeste.

Além do Fortaleza em casa, o Esquadrão visita o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, na sexta-feira de Carnaval, e o Sport, no Recife, na Quarta-feira de Cinzas. Pelo regulamento do Nordestão, os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final, com o time de melhor campanha tendo a vantagem de decidir em casa. É jogo único.

Tetracampeão, o Bahia corre para se redimir do fiasco que foi a campanha no ano passado, quando foi eliminado ainda na fase de grupos.

Entre os nomes que ficarão fora da lista de relacionados para o jogo em Jequié, um certo é o do atacante Kayky porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bahia de Feira e vai cumprir suspensão. Em recuperação de lesões, os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier, além do volante Rezende, também devem ficar em Salvador.

Uma novidade que o time pode apresentar é o meia Cauly. Último reforço contratado até então, ele está treinando normalmente no CT Evaristo de Macedo e pode ganhar os primeiros minutos com a camisa tricolor diante do Doce Mel.