Garimpeiros estão deixando terras Yanomami, diz Sônia Guajajara

A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, esteve ontem em Boa Vista, Roraima, e afirmou que o serviço de inteligência do governo identificou um fluxo de garimpeiros deixando espontaneamente as terras indígenas Yanomami. Segundo a ministra, isso facilita o trabalho das forças de segurança, que pretendem retirar 20 mil pessoas que trabalham com extração mineral na terra indígena. O anúncio é resultado da determinação do governo petista do bloqueio dos tráfegos aéreo e fluvial de garimpo para cortar o fluxo que abasteceria os criminosos. Servidores vinculados ao COE-Yanomami estão na região e equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena e integrantes de associações indígenas estão autorizados e fazem voos no local para acompanhar a saída voluntária. “É bom que saia, mesmo, até porque a gente até diminui a operação que deveria ser feita. Retirar 20 mil garimpeiros demora um pouquinho. Se eles já começam a sair, acho que estão corretos”, disse a ministra, que também afirmou que o governo estuda como retirar os garimpeiros em uma movimentação para outras áreas.

Confira a reportagem na íntegra:

Leia também

Primeiro pedágio sem cancela já está em funcionamento na Rio-Santos



Entenda como funciona o ChatGPT, primeiro robô de inteligência artificial



*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor