GDF não vai permitir serviços de mototáxi por app na capital federal

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) informou que não pretende autorizar a operação de aplicativos de mototáxi na capital do país. A informação veio diante da polêmica que envolve a suspensão dos serviços de Uber Moto e 99 Moto na cidade de São Paulo (SP).

Atualmente, esses serviços estão disponíveis em cidades como Salvador (BA), Vitória (ES) e Belo Horizonte (MG), com oferta de corridas em motocicleta e valores calculados pelos aplicativos. No Distrito Federal, o sistema também não é regulamentado, como no caso de São Paulo.

Subsecretário de Fiscalização da Semob, Márcio Reis afirmou que, caso as empresas queiram atuar no DF, o serviço não será autorizado pelo governo local.

“O serviço de mototáxi não está regulamentado aqui. Assim, a operação de sistemas que oferecem isso é considerada irregular. Caso empresas ou plataformas de aplicativo decidam fazê-lo, a atividade não será autorizada, e poderão ser aplicadas medidas administrativas cabíveis contra essas empresas, inclusive multas com valor inicial de R$ 50 mil”, alertou Márcio Reis.

O subsecretário reforçou que qualquer alteração no formato do transporte no DF deve passar pelo processo de regulamentação e estar em conformidade com a legislação, com atenção aos critérios de segurança dos passageiros.

Para o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa (CLDF), o deputado distrital Max Maciel, a prioridade na capital do país em relação à mobilidade deve ser a melhoria do transporte público.

“Hoje, não vejo essa realidade para o Distrito Federal. Temos, apesar de muita deficiência, uma casualidade no sentido da cobertura da mobilidade urbana. Temos de focar em sistemas sob trilhos e em mais linhas de ônibus para alguns locais. Temos muito vias expressas, rodovias a 80 km/h. E isso é diferente de outras cidades, que quase não têm transporte público”, enfatizou o distrital.

Colaborou Gabriel Marques, da Rádio Metrópoles