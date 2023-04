Gene Simmons tranquiliza fãs após passar mal em show do Kiss em Manaus: ‘nada sério’

No Twitter, Gene Simmons tranquilizou os fãs que se preocuparam com as imagens do artista passando mal no palco, durante show do Kiss em Manaus, nesta quarta-feira, 12. Devido ao intenso calor do local, o músico precisou interromper a apresentação.

“Obrigado pelos votos de felicidades. Estou bem. Ontem, no Estádio de Manaus, no Brasil, senti fraqueza devido à desidratação. Paramos por cerca de cinco minutos, bebi um pouco de água e tudo ficou bem. Nada sério. Amanhã, Estádio de Bogotá. Vejo você lá”, escreveu o músico nesta quinta-feira, 13.

Gene repostou uma notícia sobre o momento e enfatizou que a situação não era motivo de preocupação: “Ok, crianças. Não é grande coisa. Obrigado pela preocupação. Ontem à noite, tocamos no Estádio de Manaus, no Brasil”. “A umidade e a temperatura estavam nas alturas. Eu estava desidratado e fui forçado a sentar para uma música. Voltamos ao palco em 5 minutos e terminamos o show”, enfatizou.

A banda está em turnê pela América do Sul. Nos próximos dias, o Kiss irá se apresentar em Bogotá, na Colômbia, Brasília, Belo Horizonte e Florianópolis. No dia 22, o grupo participa do festival Monsters of Rock, em São Paulo.