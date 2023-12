Reprodução/Instagram

Bell Marques surpreendeu seus fãs ao comparecer ao casamento de seu filho, Rafa Marques, com Pati Guerra utilizando a tão característica bandana.

"Nunca tirei a minha bandana. Não sei porque acharam que eu ia sem a minha bandana. Dei muita risada com os comentários", declarou, em entrevista à Quem. Na sequência, o cantor contou por que não retirou o acessório na ocasião especial:

Bell Marques não abandonou a bandana durante o casamente de seu filho Rafa Marques Reprodução/Instagram

O cantor explicou que essa é a sua marca Reprodução/Instagram

E que riu dos comentários da publicação das fotos no Instagram Reprodução/Instagram

Bell Marques explica por que utilizou bandana no casamento do filho Reprodução/Instagram

“Já andei sem bandana por muitos anos. Foi um desafio criar essa marca na minha carreira. Toda marca ou você assume mesmo, ou não vira marca. Eu consegui com a marca da bandana ser muito conhecido no Brasil e no mundo, mesmo sem me apresentar tanto na TV Globo”, explicou.

O artista explicou que, como sempre estava com a agenda lotada, não se apresentava muito na TV aberta. “Como eu tocava muito e não tinha tempo de me apresentar na TV, criei essa marca”, completou.

Bell Marques explicou que a marca em sua carreira veio após as cobranças durante um Carnaval. “No Domingo de Carnaval, saí sem a bandana e as pessoas gritavam, ‘cadê a bandana?’. Vi ali que ia assumir a bandana e pronto. Acabei tornando isso uma marca muito forte”, concluiu.