Gestão do prefeito de Santo André é aprovada por mais de 75% dos eleitores da cidade, mostra pesquisa

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira, 12, um estudo em que avalia a segunda gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB) à frente da prefeitura de Santo André. Realizada entre os dias 06 e 10 de abril, os pesquisadores questionaram 814 eleitores se estes aprovavam ou não a administração conduzida pelo tucano. No total, 75,9% dos eleitores aprovam a condução da gestão e outros 18,6% desaprovam. Entre aqueles que não sabem ou não opinaram, estão 5,5% dos participantes. Em uma nova rodada de perguntas, 22,1% dos eleitores andreenses consideram a gestão de Serra como ótima; 40,2% como boa; 24,3% como regular; 6% e 6,1% como ruim e péssima, respectivamente. Não souberam ou não opinaram, foi 1,2% dos entrevistados. Por ter sido reeleito em 2020, o atual prefeito Paulo Serra não poderá disputar novamente o cargo de chefe do Executivo municipal de Santo André. Com isso, o vice-prefeito, Luiz Zacarias (PL), lidera a corrida para tornar-se o próximo mandatário com a preferência de 11,7% do eleitores. Em relação à avaliação dos andreenses sobre a administração estadual – sob o comando de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) -, 67,9% aprovaram a condução dos trabalhos pelo político e outros 23,6% desaprovaram, enquanto 8,5% não souberam ou não opinaram. Já sobre o governo federal, no retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder para seu terceiro mandato à frente do Planalto, houve um empate técnico já que 48,3% aprovaram e 46,3% desaprovaram. Outros 5,4% não souberam ou não opinaram. Com um grau de confiança de 95%, a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Leia também

Lira reage e fecha acordo para ‘superbloco’ na Câmara com mais de 170 deputados



Botão de pânico, seguranças desarmados e psicólogos fazem parte de pacote para escolas que será divulgado por Tarcísio nesta quinta-feira