Gil do Vigor critica Gabriel por forçar ciúme em Anitta no BBB23

As investidas de Gabriel em Bruna Griphao durante a primeira festa do BBB23, na última quarta-feira (18/1), irritaram Gil do Vigor. No Mais Você, o icônico participante do reality da Globo reclamou que o brother tentou apenas forçar ciúme na dona do show, Anitta.

Ao rever as imagens das tentativas de Gabriel de beijar Bruna durante a apresentação da “girl from Rio”, Gil interrompeu os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete e fez seu protesto:

“Deixa eu falar! Eu tenho que dizer. Ele estava tentando fazer ciúme, ele botou aquela carinha de safado. Eu tenho que dizer a verdade, que a gente já fica nervoso, mas o que eu não gostei foi ele agarrando a Bruna com a Anitta ali. Na minha opinião, posso estar equivocado, ele estava querendo fazer ciúme. Que coisa feia!”, reprovou.

Para o economista, Gabriel não estava errado por se interessar em Bruna, mas poderia ter evitado a cena durante o show da cantora, com quem teve um affair no passado.

“Que ele já estava de olho nela, tudo bem, não estou dizendo que não estava. Ele estava dando em cima, mas acho que ele poderia deixar passar o show”, analisou.