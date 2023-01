Fred Nicácio confronta brothers após retorno ao BBB23

De volta ao convívio da casa mais vigiada do Brasil, Fred Nicácio reuniu seus aliados para dizer o que viu e ouviu no Quarto Secreto do BBB23. O médico começou criticando o diálogo de Cristian e Cezar Black com Gabriel Tavares, o Fop, na festa dessa quarta-feira (26/1).

“Não vai ser na conversa fácil. Eu vi e ouvi muita coisa da galera daqui e da galera de lá. Vamos se aprumar, vamos jogar limpo! Aquela ideia que você e Cristian trocaram com o Gabriel ontem me decepcionou. Você sabe o que você conversou”, iniciou Fred Nicácio, dirigindo-se, em seguinda, para Black.

“A forma com que você falou da Domi não é maneira, negão. Ainda mais pra quem?”, disparou Nicácio, em frente a Domitila. “É como ele sempre faz. Nem me surpreendo”, respondeu a Miss Alemanha.

Depois, Fred Nicácio deu conselhos a Gabriel Santana. “Mosca, tu é o próximo. Já falei pra você que, quem está em cima do muro, toma os dois lados. Te posiciona, cara. Tu é o próximo da lista. Larga de ser mané”, disse.

Ele também avaliou a falta de sintonia dos adversários. “Aquele grupo se faz de amigo. Sapato e Amanda são dois caras de pau, mermão. Dois caras de pau”.

Fred Nicácio e Marília

