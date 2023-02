Gil do Vigor presenteia irmã com carro de luxo. Saiba o valor

Janielly Nogueira, irmã do ex-BBB Gil do Vigor, ganhou um presente luxuoso do irmão. O economista presenteou a familiar com um carro de luxo. O veículo tem modelos à venda entre R$ 110 mil a R$ 172 mil. No Instagram, Janielly agradeceu Gil.

“Está aqui o presente que ganhei do meu super irmão Gil do Vigor. Eu estou transbordando de tanta alegria. Meu irmão, você é meu super-herói e a vida seria uma chatice se você não existisse. Amo você e obrigada por tudo! Valeu”, escreveu na legenda do post.

Recentemente, Gil usou o Instagram para contar aos seus 14 milhões de seguidores que tirou a carteira de motorista nos Estados Unidos. O economista publicou uma foto do documento e brincou na legenda: “Me sentindo a Olívia Rodrigo”.

A referência usada pelo ex-BBB é sobre a cantora que ficou famosa com o single Drivers License (carta de motorista, em inglês), lançada em 2021.

Nos Stories do Instagram, o economista revelou estar emocionado com o momento: “Vigorei. Eu venci demais”.