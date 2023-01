Gil do Vigor rebate Leo Picon após comentário sobre Lula e Bolsonaro

O ex-BBB Gil do Vigor rebateu o influencer Leo Picon, após o irmão de Jade Picon comentar sobre política em suas redes sociais. No post, Leo xingou apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL).

“Meu último vai tomar no c* de 2022 vai especialmente pra vocês que lambem a bola do Lula ou do Bolsonaro”, escreveu Leo Picon em seu Twitter em 31 de dezembro.

“Marionetes de populistas, isso que vocês são… um dia acordarão da ilusão e se abraçarão se perguntando como puderam ser tão burros”, completou Picon.

Apoiador declarado do presidente Lula, Gil rebateu o comentário e disse que, apesar de amar Leo Picon, o influencer precisa “conversar um pouco mais com pessoas que são afetadas diretamente pelas políticas públicas”.

“Meu amado, amo você! Mas acredito que talvez você precise conversar um pouco mais com pessoas que são afetadas diretamente pelas políticas públicas e veria que essa ‘idolatria’ na verdade é apenas gratidão de um povo que por muito tempo foi esquecido! Tô aberto se quiser papear”, argumentou Gil.

— GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 3, 2023