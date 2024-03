Após “traição”, ex-mulher de Lucas Buda estreia novo visual. Veja!

Depois de ser “traída” em rede nacional por Lucas Buda no BBB24, após o rapaz flertar com Giovanna Pitel, sua ex-esposa, Camila Moura, repaginou o visual e apareceu repaginada, completamente diferente. “Nova versão”, disse.

Com quase 2 milhões de seguidores, conquistado durante o episódio de “separação”, a professora fez questão de mostrar seu antes e depois num vídeo publicado no Instagram. Ela, que era morena de cabelos longos, apareceu com os fios mais curtos e iluminados.

“Um novo visual não é apenas uma mudança superficial, é uma declaração de amor-próprio e aceitação. Tudo muda. Tudo mudou para mim nesta última semana. Tudo mudou para nós, que somos guerreiras de nascença”, frisou.

E continuou: “Camila? Sim definitivamente, esta sou eu: professora, meu maior passatempo é montar quebra-cabeças, amo aprender até sobre o que não sei e agora, mais sobre mim. Obrigada a todos que acreditam em mim! Este é apenas o começo da mudança e vocês já sabem disso!”.

A moça ainda destacou que tirou como experiência ser mais livre. “Vou aprender a cuidar da Camila que pode conhecer o mundo como ele é, sem o peso do nome de quem me amarrou atrapalhando o processo. Novamente, obrigada com toda a força do meu coração”, encerrou.

A beleza da moça foi fotografada pela agência Move Be, que já clicou grandes nomes com engajamento como Flávia Alessandra, Camila Loures e Lilly Sarthi. Isso que é volta por cima, não é meus caros leitores?

Captura de tela 2024-03-09 142653_resized_compressed

Camila Moura, ex de Lucas Buda, do BBB24 Reprodução/Be Move

Captura de tela 2024-03-09 142702_resized_compressed

A professora decidiu mudar depois do flerte do ex-marido com Pitel Reprodução/Be Move

Captura de tela 2024-03-09 142719_resized_compressed

Camila Moura clareou e cortou os fios Reprodução/Be Move

Dias atrás Camila precisou buscar ajuda médica ao ter uma crise forte de dor e outros sintomas por conta dos últimos acontecimentos e foi hospitalizada. “Ela chegou a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados, logo, logo está de volta! Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho”, dizia um trecho do comunicado compartilhado nas redes sociais.

Camila Moura e Lucas Henrique, conhecido como Buda, viviam juntos há 16 anos. Ela, ao ver o ex-marido dizer que estava balançado por Pitel, excluiu as fotos do casal da web, mostrou registro rasgando registros do casamento e, com uma mala, dando a entender que estava saindo de casa e largando o capoeirista.