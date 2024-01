Giovanna chama Davi de “novo Prior” do BBB: “Mente para muita gente”

Reprodução

Durante a tarde deste domingo (28/1), Giovanna comparou Davi ao ex-BBB Felipe Prior. Em uma conversa no quarto fada, a sister afirmou que talvez Davi seja o "novo Prior da edição" (assista ao vídeo aqui).

“Faz muita cagada, mente para muita gente”, completou Giovanna. Michel respondeu à sister afirmando que, diferente do que eles acham de Davi, Prior não era falso.

“Mas o Prior não era falso! E as coisas que ele [Davi] está fazendo, estão soando como falsas. E ele não enxerga isso. Ele fala ‘eu jogo com a verdade’. Ele pode estar se contradizendo”, disse o professor.

Contudo, Giovanna frisou que a comparação foi por conta das intrigas que ambos geraram na casa.

Davi é integrante da Pipoca do BBB24

Ele é um dos participantes mais queridos e polêmicos da atual edição

Giovanna BBB24 Reprodução

Felipe Prior dividiu o público do BBB 20

