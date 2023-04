Giovanni Augusto pode desfalcar o Vitória contra o Londrina

Contratado para ser o camisa 10 do Vitória na Série B do Brasileiro, Giovanni Augusto pode voltar a desfalcar o rubro-negro na competição. O exame de imagem realizado pelo jogador na noite de segunda-feira (24) apontou um edema na coxa, o que faz com que ele seja dúvida para o confronto com o Londrina, sexta-feira (28), às 19h, no Barradão.

“Fez exame de imagem que mostrou um edema muscular. O atleta encontra-se em tratamento, devendo ser avaliado dia a dia. Definição para jogo somente na quinta-feira”, indicou o coordenador médico do Vitória, Luís Filipe Fernandes, na manhã desta terça-feira (25). Portanto, o técnico Léo Condé só saberá se poderá utilizar o meia diante do Londrina na véspera do jogo.

Giovanni Augusto sentiu um desconforto muscular na coxa no sábado (22) após o treino realizado em Natal, o último antes do jogo contra o ABC, e não enfrentou a equipe potiguar. Thiago Lopes o substituiu no estádio Frasqueirão, no domingo (23) passado, quando o Vitória venceu por 3×0.

O jogador de 33 anos foi a principal contratação entre as 12 feitas pelo clube para reforçar o elenco na Série B do Brasileiro depois das eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Vindo do Guarani, Giovanni Augusto estreou com a camisa vermelha e preta na vitória por 3×0 contra a Ponte Preta, no dia 16 deste mês.