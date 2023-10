Gleisi Hoffmann recebe alta médica cinco dias após cirurgia no coração

Deputada federal foi submetida no último sábado, 30, a uma revascularização do miocárdio no Hospital DF Star

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo o comunicado, Hoffmann “recuperou-se muito bem e não teve complicações” após o procedimento



A deputada federal Gleisi Hoffmann (RS), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), recebeu alta do Hospital DF Star nesta quinta-feira, 5, cinco dias após ser ser submetida a uma revascularização do miocárdio, com realização de dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração. A atualização no estado de saúde da petista consta no novo boletim, assinados pelos médicos Dra. Ludhmila Hajjar, Dr. Fernando Antibas Atik e Dr. Allisson B. Barcelos Borges. Segundo o comunicado, Hoffmann “recuperou-se muito bem e não teve complicações” após o procedimento cirúrgico. Contudo, a expectativa é que ela siga em reabilitação. “A deputada deverá continuar o processo de reabilitação em casa nos próximos 30 dias, sob orientação médica”, conclui o boletim hospitalar divulgado no início da tarde. Como o site da Jovem Pan mostrou, Gleisi foi submetida à cirurgia no último sábado, 30. A parlamentar foi levada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para acompanhamento médico e “observação contínua”, procedimento considerado “padrão”.