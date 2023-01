Globo de Ouro: saiba tudo sobre a premiação que acontece este mês

A cerimônia do Globo de Ouro 2023 está chegando! Em dezembro de 2022, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood divulgou oficialmente a lista completa das produções que disputam o prêmio. Vale dizer que a cerimônia de premiação acontece no dia 10 de janeiro.

Entre os destaques da edição, podemos afirmar que, entre os filmes mais indicados estão “The Banshees of Inisherin” e “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, com oito e seis indicações ao Globo de Ouro cada, respectivamente. Já na categoria de TV, “Abbott Elementary” lidera com cinco indicações.

