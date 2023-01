Globo define substituta de Rafa Kalimann no elenco de Vai na Fé

A TV Globo definiu a substituta de Rafa Kalimann na novela Vai na Fé. A influenciadora foi proibida de trabalhar na produção por não ter o registro profissional de atriz e será trocada por Sofia Starling.

A atriz fez parte do elenco de Malhação – Seu Lugar no Mundo e fará uma participação especial como Gisela, uma ex-BBB que se encantará pelo personagem de José Loreto, Lui Lorenzo. Segundo o gshow, Sofia vai regravar as cenas que tinham sido feitas por Rafa em dezembro.

Sofia Starling é modeloReprodução/Instagram

Rafa Kalimann é apresentadoraReprodução/Instagram

Sofia Starling e André MarquesReprodução/Instagram

Sofia Starling e André MarquesLeca Novo/Brazil News

A personagem aparecerá apenas em fevereiro na novela Vai na Fé e ficará apenas dois dias na trama. A nova atriz escalada já namorou o apresentador André Marques e também participou de O Tempo Não Para.