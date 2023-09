Bandidos jogam granada em ônibus e ferem homem gravemente no Rio

Um homem ficou gravemente ferido após criminosos jogarem uma granada caseira em um ônibus na Avenida Brasil. O artefato explodiu e feriu outras duas pessoas que estavam no coletivo. A explosão ocorreu na altura de Barros Filho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por volta das 21h30 dessa quarta-feira (27/9).

De acordo com moradores, o ataque ao ônibus foi coordenado por bandidos do Gogó do Chapadão. A intenção do bando seria culpar traficantes do Complexo da Pedreira. Os grupos disputam o controle pelo tráfico de drogas na região.

Segundo informações da TV Globo, testemunhas contaram que pelo menos cinco bandidos encapuzados e armados colocaram pneus na Avenida Brasil para fazer um arrastão.

Eles atacaram diversos veículos e, depois, renderam o motorista do coletivo, da linha 771 (Campo Grande-Coelho Neto, via Estrada da Posse).

Em seguida, os criminosos roubaram pertences dos passageiros. Ao fugirem, atiraram o artefato, que detonou.

O homem gravemente ferido foi levado pelos bombeiros para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. As outras vítimas — um homem e uma mulher — não se feriram gravemente e também foram levados para a mesma unidade de saúde.