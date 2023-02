Escandurras faz público dançar com pagode no Campo Grande

O cantor Filipe Escandurras já chegou com seu pagode no Circuito Osmar, no Campo Grande. Como não poderia ser diferente, começou cantando o seu hit ‘Carol’, uma das músicas candidatas ao prêmio da canção do Carnaval 2023. Enquanto o pagode toca, o povo dança na ponta do pé ao acompanhá-lo.

Mesmo com o tempo chuvoso, quem gosta do cantor não deixou de aparecer na rua para prestigiar ele de pertinho. “Escandurras é massa! Estava em um camarote que ele se apresentou e gostei tanto que vim pra rua ver de novo. Além de ‘Carol’, ele faz versões de axé e MPB no pagode que são maravilhosas”, conta Fábio Santana, 30.

‘Me abraça’, ‘Beija-flor’ e ‘Ai que saudade d’ocê’ foram algumas das canções interpretada pelo artistas que figura entre as grandes atrações do Carnaval de Salvador em 2023. Na hora de cantar ‘Carol’, Escandurras fez o gritou ‘Música do Carnaval’, assim como Márcio Victor, do Psirico faz em suas apresentações.

A fala não é à toa. O cantor lidera, inclusive, a pesquisa do Correio sobre a música da festa deste ano. Se depender do que se vê na avenida enquanto ele canta, vai fazer páreo duro com ‘Zona de Perigo’, de Léo Santana, e ‘Cria da Ivete’, de Ivete Sangalo.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.