Globo e Manoel Soares explicam ausência no Encontro desta terça-feira

Após a polêmica envolvendo Manoel Soares e Patrícia Poeta no Encontro na segunda-feira (3/4), fãs se assustaram após não ver o apresentador presente no programa desta terça-feira (4/4). A coluna LeoDias procurou a assessoria da TV Globo e do apresentador e descobriu o motivo por trás da ausência.

Tanto a emissora quanto o apresentador deixaram claro que a falta de Manoel Soares no programa desta manhã não têm relação com a polêmica no último programa. Segundo os dois, como o apresentador participa do programa Papo de Segunda, do GNT, toda segunda à noite, ele não apresenta o Encontro às terças-feiras, uma vez que o programa da TV fechada é gravado no Rio de Janeiro e o matinal da TV Globo em São Paulo.

Manoel Soares

Manoel Soares faz post enigmático após climão com Poeta no EncontroReprodução/ Instagram

Patrícia Poeta – manoel soares

Patrícia Poeta é criticada por interromper Manoel SoaresReprodução/TV Globo

Manoel Soares

Manoel Soares no Quem Pode, PodReprodução/Youtube

Poeta e Manoel Soares

Divulgação

“Como já foi dito no programa, Manoel Soares não participa do ‘Encontro’ às terças desde que assumiu a apresentação do ‘Papo de Segunda’, em função das gravações no Rio de Janeiro”, disse a emissora em comunicado enviado à coluna.

A assessoria de Manoel também se manifestou, corroborando com a história: “Desde que o Manoel entrou no Papo de Segunda ele não apresenta o Encontro às terças, já que as segundas ele viaja ao Rio para apresentar o Papo ao vivo à noite”.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.