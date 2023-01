Liminha recebeu proposta de concorrente para abandonar Silvio Santos

Liminha participou da Roda Especial de Sonia Abrão, nesta terça-feira, dia 3, na RedeTV!. O braço direito de Silvio Santos contou que foi chamado para trabalhar com um apresentador da concorrência.

Segundo o famoso, que segue atuando no SBT, a proposta foi de um salário em torno de nada menos que R$ 100 mil. Porém, por respeito ao patrão, de quem é muito próximo, ele recusou a oferta e segue na antiga casa.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles — clique para ser redirecionado.

