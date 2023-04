Globo “frita” o narrador Milton Leite, que pode ser o próximo demitido

E segue a política de renovação dos quadros da equipe de esportes da TV Globo. Neste sábado (29/4), notou-se a ausência do veterano narrador Milton Leite no Derbi entre Palmeiras e Corinthians.

Quem narrou o clássico foi Odinei Ribeiro, que até justificou a ausência do colega, sob o pretexto de que ele estaria resolvendo problemas particulares.

Consta, de fato, que a mãe de Milton Leite está com problemas de saúde, mas, nos bastidores da emissora, o que se sabe é que está em andamento um processo de “fritura” do narrador

Desde que começou a onda de “passaralhos” no esporte global, o locutor, de 64 anos, começou claramente a perder espaço. Ele não esteve, por exemplo, em nenhuma das duas partidas do Corinthians contra o Remo, na Copa do Brasil.

Repete-se assim a mesma estratégia de “fritura” que atingiu o comentarista Maurício Noriega, recentemente despedido. A saída de Noriga, inclusive, é um dos motivos do aborrecimento de Milton Leite. Eles são grandes amigos.

Por coincidência, a Globo, recentemente, anunciou a contratação de três novos narradores (Isabelly Morais, André Felipe e Dênis Medeiros), e providenciou a transferência do pernambucano Rembrandt Júnior para o Rio de Janeiro. Tudo isso faz parte do plano de reformulação do departamento esportivo da emissora.

