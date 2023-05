Globo quer Manoel Soares no É de Casa e equipe do programa o rejeita

A TV Globo está com um baita problema para solucionar: a falta de sintonia entre Manoel Soares e Patrícia Poeta.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Uol, a emissora planeja colocar Manoel de volta no É de Casa, que vai ao ar todos os sábados. Ao que tudo indica, a notícia não foi bem aceita nos bastidores da atração.

A equipe do É de Casa teme que a volta de Manoel Soares cause um clima ruim entre os que fazem parte do programa. “Ninguém quer ele de jeito nenhum de volta”, teria dito uma fonte ao jornalista.

A Globo ainda não bateu o martelo se irá ou não tirar Manoel do Encontro e colocá-lo no É de Casa.