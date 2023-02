Glória Maria será velada em cerimônia restrita a familiares e amigos

O corpo de Glória Maria será velado em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, de acordo com informações confirmadas pela Globo. Ícone da televisão brasileira, a jornalista e apresentadora faleceu nesta quinta-feira (2), no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações de um câncer.

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso. Depois, ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia, mas os novos tratamentos não avançaram. Em dezembro do ano passado, ela chegou a ser afastada da apresentação do Globo Repórter para cuidar de sua saúde.

