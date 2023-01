Glover perde disputa do cinturão e anuncia aposentadoria do UFC

O UFC 283, disputado na madrugada deste domingo, no Rio, podia ser histórico e render dois cinturões a lutadores brasileiros, mas no fim ficou a decepção. Depois de Deiveson Figueiredo perder no peso-mosca em uma luta polêmica, Glover Teixeira não conseguiu superar Jamahal Hill e perdeu a disputa do meio-pesado por pontos após cinco rounds, em decisão unânime dos juízes. Ao final, o brasileiro anunciou sua aposentadoria.

Aos 43 anos, Glover Teixeira queria fazer do Rio mais um momento de consagração – o último de uma carreira que até então contava com 33 vitórias e 8 reveses. Derrotado na última disputa de cinturão para Jiri Prochazka, ele entrou no octógono da Jeunesse Arena para retomar a láurea – o título estava vago, uma vez que o tcheco se lesionou e houve empate no duelo substituto entre Magomed Ankalaev e Jan Blachowicz, disputado no mês passado.

O ambiente também era o melhor possível. De volta ao Rio depois de quase quatro anos, o UFC levou um grande público à arena instalada junto ao Parque Olímpico da Barra. E, ainda que as arquibancadas não estivessem completamente cheias, quem foi até lá estava animado e disposto a ajudar o brasileiro no grito.

A luta foi um duelo equilibrado, mas, em pé, Jamahal Hill castigou Glover durante a maior parte da luta. Os poucos momentos em que o brasileiro teve chances de vencer o confronto foi quando ele derrubou o americano e tentou a finalização no solo – sem sucesso.

Ao final, a decisão dos juízes era esperada por todos. Hill chorou ao se coroado o novo campeão, e Glover Teixeira se mostrou satisfeito – com a luta e com a carreira. “É hora de parar”, disse o brasileiro ainda no octógono. “Com muita honra, vou me aposentar junto com o Shogun”, acrescentou. Maurício Shogun, que perdera no card preliminar, também anunciou sua aposentadoria.

DEMAIS BRASILEIROS

Outros brasileiros acabaram se dando bem no card principal. Na primeira luta, Johnny Walker nocauteou o escocês Paul Craig com poucos minutos de combate. Depois, foi a vez de Jessica Andrade, a Bate-Estaca, derrotar a norte-americana Lauren Murphy em decisão por pontos.

Na antepenúltima luta da noite, Gilbert Durinho finalizou o americano Neil Magny ainda no primeiro round. A primeira derrota veio na penúltima luta, com Deiveson Figueiredo.