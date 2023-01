Glover Teixeira é derrotado no UFC 283 e anuncia aposentadoria do MMA

Rio de Janeiro (RJ) – Não deu para Glover Teixeira. Aos 43 anos, o brasileiro mostrou uma garra fora do comum, mas acabou derrotado para o norte-americano Jamahal Hill, 12 anos mais novo, neste sábado (21/1), no UFC 283, no Rio de Janeiro.

Hill conquista o cinturão da categoria dos meio-pesados do UFC (até 93kg), que estava vago após lesão do ex-campeão Jiri Prochazka. Ao fim do combate, o brasileiro anunciou sua aposentadoria do MMA.

Tranquilo na luta, o norte-americano dominou o combate no primeiro round. Hill dominou o centro do octógono e encurralou o brasileiro, que foi castigado no round inicial.

Os dois primeiros minutos do round seguinte seguiram o roteiro da período inicial. Jamahal soltou seu repertório e Glover tornou-se presa fácil do arsenal do “Sweet Dreams”. Mas mostrando uma garra impressionante, o brasileiro conseguiu derrubar Hill e somar pontos, levantando a torcida na Jeunesse Arena.

Porém, Jamahal voltou a dominar a luta nos rounds seguintes ee o brasileiro tornou-se um passageiro da agonia, voltando a ser duramente castigado pelo adversário. Ainda assim, Glover resistiu e levou o combate para o último round.

O brasileiro fez o esforço final na luta levando mais uma vez colocar Hill para baixo, chegando a passar a guarda do norte-americano. Mas Hill conseguiu a raspada e freou o ímpeto de Glover, administrando a vantagem até o fim do combate e tornando-se o novo campeão dos meio-pesados do UFC.

Confira o resultado final do UFC 283:

Card principal

Cinturão peso meio-pesado: Jamahal Hill (EUA) venceu Glover Teixeira por decisão unânime dos juízes

Cinturão peso-mosca: Brandon Moreno (MEX) venceu Deiveson Figueiredo por nocaute técnico no segund oround

Peso meio-médio: Gilbert Durinho (BRA) venceu x Neil Magny (HAI) por finalização no primeiro round

Peso-mosca: Jéssica Andrade (BRA) venceu Lauren Murphy por decisão unânime dos juízes

Peso meio-pesado: Johnny Walker (BRA) venceu Paul Craig (RUN) por nocaute no primeiro round

Card preliminar

Peso meio-pesado: Ihor Potieria (UCR) venceu Mauricio Shogun Rua (BRA) por nocaute no primeiro round

Peso-médio: Brunno “Hulk” Ferreira (BRA) venceu Gregory “Robocop” Rodrigues (BRA) por nocaute no primeiro round

Peso-leve: Thiago Moisés (BRA) venceu x Melquizael Costa (BRA) por finalização no segundo round

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim (BRA) venceu Mounir Lazzez (TUN) por finalização no primeiro round

Peso-pesado: Jailton “Malhadinho” Almeida (BRA) venceu Shamil Abdurakhimov (RUS) por nocaute técnico

Peso-galo: Cody Stamann (EUA venceu Luan Lacerda (BRA) por decisão unânime dos juízes

Peso-leve: Ismael Bonfim (BRA) venceu x Terrance McKinney (EUA) com um nocaute no 2º round

Peso meio-médio: Nicolas Dalby (DIN) venceu Warlley Alves (BRA) por decisão dividida dos juízes

Peso-pena: Josiane Nunes (BRA) venceu x Zarah Fairn (FRA) por decisão unânime dos juízes

Peso-galo: Saimon Oliveira (PER) venceu Daniel Marcos (BRA) por nocaute técnico no 2º round