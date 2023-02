Peru: governo decreta emergência por 60 dias após grande ato em Lima

Em reação ao aumento dos protestos contra a presidente Dina Boluarte, que já atingem a capital, Lima, o governo peruano ampliou medidas restritivas que já vinham sendo aplicadas e decretou estado de emergência por 60 dias em sete regiões do país. Em Puno, onde ocorrem os protestos e confrontos mais violentos com as autoridades, foi decretado ainda o toque de recolher entre 20h e 4h.

Mais de 60 pessoas já morreram durante a mobilização contra o governo, que enfrenta grave crise há meses, já tendo resultado em uma tentativa de golpe de Estado e na prisão do ex-presidente Pedro Castillo. A atual presidente, Dina Boluarte, assumiu em 7 de dezembro do ano passado e não teve paz para trabalhar até agora.

Mesmo os históricos sítios arqueológicos, como Machu Picchu, estão sendo afetados e fechados ao turismo.

No último sábado (4/2), um grande protesto ocorreu em Lima, resultando em confrontos com a polícia e prisões. Os manifestantes exigem a renúncia da presidente e a realização de novas eleições. Só na última semana, o Congresso do país rejeitou quatro pedidos de adiantamento do próximo pleito presidencial.

Os departamentos (que correspondem, no Brasil, aos estados) onde o estado de emergência entrou em vigor são Amazonas Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua e Tacna.

O decreto limita “direitos constitucionais relativos à inviolabilidade de domicílio, liberdade de circulação pelo território nacional, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoais”, de acordo com o texto publicado no diário oficial do país.

Em Puno, a “imobilização social obrigatória”, ou toque de recolher, vai vigorar por 10 dias de 20h às 4h. Apenas trabalhadores noturnos, pessoas em emergência médica e jornalistas identificados, além das autoridades, poderão circular nesse período.