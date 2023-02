Goiânia: temporal provoca estragos na cidade. Veja vídeos

Fortes chuvas foram registradas em Goiânia (GO), nesta terça-feira (21/2), alagando diversas partes em várias regiões da cidade. Vídeos circulam nas redes sociais, dando conta da destruição deixada pela água. Mais cedo, os pedalinhos do Lago das Rosas, na área central da capital de Goiás, deixaram o local arrastados pela água e pararam na Avenida Anhanguera, uma das principais da cidade. Em janeiro, um motociclista faleceu no município após ser arrastado por uma enxurrada.

Vídeos de moradores mostram enxurradas tomando conta das ruas, arrastando objetos. De acordo com a Defesa Civil de Goiânia, equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) atuam nas ruas da cidade, no enfrentamento aos danos causados pelas fortes chuvas. Apesar das cenas de destruição, não foram registradas vítimas graves.

Veja registros:

Até às 18h30, foi registrada uma tempestade de verão, com alto volume de chuvas em 1h15, sendo a Região Noroeste (Setor Perim), a mais afetada com 77,4mm, volume previsto para cerca de seis dias. Os dados são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Na região do Setor Sevene, registrou-se alagamento com danos a uma residência. Dessa forma, a Defesa Civil realizou o atendimento com apoio, orientação e evacuação da área afetada. Aos moradores, a gestão municipal diz ter oferecido abrigo. Eles, porém, teriam optado pelo deslocamento a casa de familiares. A Defesa Civil segue acompanhando a família afetada.

A Defesa Civil, em tempo, acompanha o alagamento na Avenida Anhanguera, onde os pedalinhos do Lago das Rosas inundado foram vistos. No local, agentes prestaram apoio e orientação aos usuários da via, com recolhimento dos objetos.

“Todos os órgãos responsáveis e necessários para as respostas e assistência seguem em alerta e realizam intervenções até o restabelecimento da normalidade nos locais afetados”, diz a Defesa Civil. O órgão, em tempo, conta com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que disponibiliza viaturas em dias chuvosos para monitoramentos e medidas preventivas.