Gol da narradora Lu Zogaib, da EBC, será exibido em festival de cinema

O primeiro gol narrado por uma mulher durante uma transmissão esportiva da Rádio Nacional foi escolhido para ser exibida no quadro ‘Redação AM’ do Cinefoot, o único festival de cinema de futebol do Brasil. A narração de Luciana Zogaib, recém-contratada da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para integrar o time de esportes da Rádio Nacional e TV Brasil, será exibido na telona na sessão deste domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília), na Estação Net Rio, em Botafogo. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

Com o nome “O primeiro a gente nunca esquece”, a narração exibida será do primeiro gol do uruguaio Nico de la Cruz com a camisa do Flamengo contra o Atlético-GO. Luciana disse que está muito feliz com a escolha e que esse momento representa um marco.

TV Brasil transmite 3 jogos da Série B do Brasileirão no fim de semana. “Fiquei bastante surpresa e feliz quando vi. É uma grande vitória estar entre as seis narrações escolhidas. Esse é também um marco importante. Eu ter sido a primeira mulher narrando na Rádio Nacional e ainda ter tido esse gol emblemático. É a esperança de um começo de uma história que ainda vai ser muito bacana”, afirmou.

A partida entre Atlético-GO e Flamengo teve ainda a participação de Verônica Dalcanal no plantão da informação e das comentaristas convidadas Rachel Motta e Brenda Balbi.

O Cinefoot selecionou seis gols para serem exibidos. Após a exposição, haverá uma votação ao vivo do público para escolher a narração TOP 1. Veja aqui a programação.

Cinefoot

A 14ª edição do Cinefoot acontece até 30 de abril, no Rio de Janeiro. A programação mantém o perfil de pluralidade e diversidade, abrigando os mais variados olhares sobre o futebol. É composta por mostras competitivas e informativas, homenagens, sessões especiais, premiações, masterclass, debates, além da nova edição do CINEFOOT LAB, uma oficina de iniciação audiovisual voltada para o público jovem.

Serviço

Redação AM no Cinefoot 2024

Exibição da narração de Luciana Zogaib, da Rádio Nacional, do primeiro gol de De la Cruz com a camisa do Flamengo contra o Atlético-GO.

28 de abril

20h30 – ESTAÇÃO NET RIO

Rua Voluntários da Pátria, 35 – Botafogo