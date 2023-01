Goleiro do Doce Mel sofre injúria racial durante jogo contra o Vitória

O Barradão foi palco de um episódio lamentável na noite de quinta-feira (26). O goleiro do Doce Mel, Rodolfo, foi vítima de injúria racial durante jogo contra o Vitória, válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o jogador caiu no gramado e foi levantado pelo árbitro Wagner Francisco de Souza. O placar ainda marcava 0x0 e muitos torcedores xingavam o arqueiro, quando um deles o chamou de macaco. A agressão foi captada pelo áudio da transmissão televisionada pela TVE.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no último dia 12 de janeiro a Lei 14.532, de 2023, que tipifica como crime de racismo a injúria racial, com a pena aumentada de um a três anos para de dois a cinco anos de reclusão. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo.

O goleiro Rodolfo foi um dos destaques do jogo no primeiro tempo. Na etapa final, o Vitória encontrou o caminho do gol e venceu a partida por 3×0 com as assinaturas de Rafinha, Nicolás Dibble e Alisson Santos.

Procurados pela reportagem, Vitória e Doce Mel não se posicionaram sobre o ocorrido até a publicação desta reportagem. A súmula da partida ainda não foi divulgada pela Federação Bahiana de Futebol.