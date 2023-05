Vitória 124 anos: veja qual a década mais vencedora do clube

Após temporadas desastrosas e de muito pessimismo para o torcedor rubro-negro, o Vitória começa a dar sinais que pode se reerguer e voltar a ter o seu devido protagonismo no futebol brasileiro. A volta para a Série B já é o primeiro passo dessa retomada e, neste sábado (13), quando completa 124 anos de história, o torcedor do Vitória vislumbra um horizonte animador com a arrancada do time na segunda divisão.

Mas ao olhar para trás, o clube carrega uma história importante de títulos e campanhas de destaque a nível nacional. O CORREIO analisou os títulos oficiais do Vitória por década e conta nesta reportagem quais foram os períodos mais vencedores do clube. O rubro-negro passou por diversas fases ao longo de sua história, desde os períodos de disputa amadora no futebol, até a estruturação da divisão de base que resultou em grandes títulos. Relembre abaixo as décadas vitoriosas do clube.

Primeiras décadas

Atuando oficialmente no futebol desde 1902, o primeiro título conquistado pelo rubro-negro foi em 1908, um Campeonato Baiano. No ano seguinte, veio o bicampeonato estadual, 1909. A primeira década do clube foi marcada por esses dois títulos e, na sequência, um hiato de 17 anos sem um título no futebol, até o Torneio Início de 1926.

Vale ressaltar que, a essa época, o clube não tinha o futebol como seu principal esporte a ser praticado e a modalidade seguiu sendo tratada como amadora durante muitos anos. Mesmo assim, foram nas disputas do Torneio Início que o Vitória se manteve nas décadas seguintes como equipe relevante na cidade e no estado – além do prestígio que já tinha em esportes como o atletismo, natação e modalidades náuticas.

No começo da década de 1940, o Vitória voltou a conquistar um título como equipe de futebol, mais uma vez pelo Torneio Início. Foi o tetracampeonato entre 1941 e 1994. O troféu voltou a ser conquistado em 1949, pouco antes da era de profissionalização do rubro-negro.

Futebol profissional

Foi a partir dos anos 1950 que o clube começou, de fato, a ganhar relevância nos gramados de futebol e a profissionalização do futebol como modalidade rendeu mais troféus estaduais para sua galeria. Foram três Torneios Início, em 1953, 1955 e 1958, e outros três do Campeonato Baiano – 1953, 1955 e 1957.

Assim como em todo o Brasil, as décadas de 1950 e 60 foram marcadas por uma série de campeonatos em caráter amistoso ou tours que os clubes faziam ao redor do país para disputar competições. Foi assim que o rubro-negro venceu edições do chamado Torneio Quadrangular de Salvador. Mas para entrar nas estatísticas de fato, são contabilizados três troféus para o Vitória na década de 1960.

O clube venceu um Torneio Início (1961) e foi novamente bicampeão estadual, nos anos de 1964 e 1965. Outro caneco levantado mas que não entra como troféu oficial foram as conquistas da Zona Nordeste da Taça Brasil, que nada mais era do que uma fase preliminar da Taça Brasil, reunindo equipes do Norte e Nordeste do país. O campeonato não é reconhecido pela CBF como oficial.

A década seguinte é de escassez de títulos para o Vitória. O rubro-negro viu o rival Bahia empilhar o heptacampeonato estadual, que era a principal competição para os clubes baianos, e terminou aquela década apenas com dois troféus. Além do Baiano de 1972, foi o campeão do Troféu José Américo de Almeida Filhas, que funcionava como um Campeonato do Nordeste. Apesar do título oficial, a CBF não reconhece esse como uma Copa do Nordeste.

Crescimento a partir dos anos 1980

O Vitória tem na década de 1980 um período de crescimento como clube, que precede os melhores anos da história do Leão. Nesta década o time quatro títulos, sendo três estaduais e um Torneio Início. A edição de 1980 foi a última conquistada pelo Vitória. A competição não foi disputada nas décadas seguintes e só retornou em 2011 para uma outra última edição. O rubro-negro é o maior campeão da competição com 11 troféus, à frente do Bahia que soma 9 títulos.

Já a partir de 1980 outros fatores influenciam para um crescimento importante do Vitória em âmbito estadual, regional e nacional. A fábrica de talentos rubro-negra produziu grandes nomes ao longo das décadas de 80 e 90 e contribuíram direta ou indiretamente para títulos nesse período. Nomes como Bebeto, Dida, Júnior e Vampeta são crias da base que foram campeões do mundo, por exemplo.

Bebeto, inclusive, retornou ao Vitória em 1997 como a maior contratação do clube na época. Outros nomes como Petkovic, Vampeta, Paulo Isidoro e Alex Alves também foram nomes de destaque do Vitória ao longo desses dez anos.

Isso resultou em uma década de oito títulos, sendo seis Campeonatos Baianos e duas Copas do Nordeste. Além desses troféus, o clube bateu na trave e quase faturou um Campeonato Brasileiro. Em 1993 o Leão foi vice-campeão para o Palmeiras. Nesse período o time foi bicampeão estadual mais duas vezes, em 1989/90 e 1996/97.

A era de ouro

O torcedor do Vitória que pôde viver plenamente o clube durante os anos 2000 com certeza guarda ótimas lembranças da equipe nesse período. Essa década é, disparada, a mais vitoriosa do rubro-negro. Foram 12 títulos conquistados ao longo desse tempo, incluindo um tetracampeonato estadual (2002 a 2005). Vale lembrar que o outro tetra não entra nessa conta porque aconteceu já na virada da década seguinte.

No total foram oito títulos estaduais nesse período, dando ao torcedor do Bahia o gostinho de ficar na seca por dez anos sem conquistar o Baiano. Além disso, o Vitória levou mais uma Copa do Nordeste, em 2003, e três troféus da Taça Estado da Bahia, que é considerada uma competição oficial e foi vencida pelo rubro-negro em 2004, 2005 e 2006. Dessas finais, duas foram contra o Bahia e uma contra o Ipitanga.

Na virada da década (aqui completando o tetracampeonato estadual iniciado em 2007), o Vitória ainda chegou perto de um feito inédito e fez sua melhor campanha da história na Copa do Brasil. O Leão ficou com o vice-campeonato ao perder para o super Santos de Neymar e Ganso em 2010. Nesse mesmo ano ainda conquistou sua quarta edição de Copa do Nordeste, o que o isolou na época como maior campeão.

A década de 2010 ainda foi premiada com títulos baianos em 2013, 2016 e 2017. O de 2013, aliás, talvez seja um dos mais marcantes da história do Vitória, com direito a goleadas avassaladoras contra o Bahia por 5×1 e 7×3 na Arena Fonte Nova.

Decadência e reconstrução

O último título conquistado pelo clube foi em 2017. Desde então o Vitória passa por situações complicadas dentro de campo, acumulando dois rebaixamentos chegando até a Série C, e uma série de turbulências fora dos gramas, envolvendo problemas econômicos e de gestão. A chegada na terceira divisão parece ter sido um momento de choque de realidade para quem vive o clube, dentro e fora dele, e, desde então, os caminhos tem sido menos tortuosos para o Leão.

No último ano conquistou o acesso para a segunda divisão, se reforçou bem para a disputa da Série B e agora dá esperanças para a torcida rubro-negra de que o clube pode estar de volta à primeira prateleira do futebol nacional. Na comemoração dos seus 124 anos de história, os torcedores esperam que essas histórias do passado possam ser repetidas em breve, dessa vez no futuro.