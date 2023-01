Rafinha lamenta tropeço do Vitória: ‘Agora é trabalhar para buscar em casa’

Rafinha recomeçou a artilharia com a camisa do Vitória. Goleador rubro-negro em 2022, ao anotar oito gols, ele foi o autor do único tento do Leão contra o Bahia de Feira, na estreia do Campeonato Baiano, na noite desta quinta-feira (12), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O gol festejado aos 17 minutos do primeiro tempo, no entanto, não foi o único do jogo. Caíque também marcou aos 41 da etapa final, decretou o empate em 1×1 e impediu que Rafinha comemorasse após o fim do duelo.

“A gente sabia que seria difícil ganhar aqui, o campo é complicado, mas agora é erguer a cabeça, trabalhar e no domingo nos concentrar para poder sair com os três pontos dentro de casa, pois vai ser importante”, afirmou Rafinha.

O atacante agradeceu ao torcedor rubro-negro, que apoio o time na Arena Cajueiro. “A gente lamenta por não ter ganhado o jogo. Nossa torcida compareceu e nos ajudou até o final. Infelizmente empatamos, mas agora é trabalhar e trabalhar para buscar os três pontos dentro de casa”, projetou.

O Vitória volta a entrar em campo pelo Campeonato Baiano no domingo (15), às 16h, quando recebe o Itabuna, no Barradão, em jogo válido pela segunda rodada do estadual.