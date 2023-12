Golpes contra o MEI crescem no fim do ano; saiba como se proteger

Governo divulgou dicas para evitar fraudes que envolvem envio de e-mails falsos com cobranças desnecessárias

PODER360 24.dez.2023 (domingo) – 16h00



Os golpes direcionados ao MEI (Microempreendedor Individual) tendem a se intensificar no fim do ano, segundo o Ministério do Empreendedorismo. O órgão divulgou neste sábado (23.dez.2023) dicas de como evitar fraudes relacionadas à categoria.

O governo orienta o pequeno empresário fazer um Boletim de Ocorrência na delegacia caso algum golpe seja identificado. O ideal é juntar o máximo de provas possíveis sobre o caso e apresentar às autoridades.

Leia abaixo as orientações do ministério:

site para formalização – o único onde o cadastro MEI pode ser aberto é o Portal do Empreendedor. Não há cobrança de taxa para integrar a categoria. Há endereços virtuais falsos para que os golpistas ganhem dinheiro; documentos de pagamento – a cobrança de taxas nunca é enviada por e-mail, correio, SMS, WhatsApp ou outra plataforma de chat. A guia mensal DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) é emitida somente no portal ou no aplicativo oficial do microempreendedor individual; e-mails suspeitos – os criminosos podem enviar a mensagem eletrônica solicitando correções na declaração anual da categoria. O governo e os órgãos oficiais não solicitam esse tipo de procedimento. “Não cliquem em links desconhecidos”, diz o Ministério do Empreendedorismo; propostas de empréstimo – algumas instituições financeiras e o próprio governo podem oferecer propostas de crédito a taxas menores. Entretanto, é recomendado que o empresário sempre desconfie de ofertas pelo WhatsApp, SMS ou redes sociais; cobranças de filiação – o MEI não precisa ser filiado a entidades ou sindicatos para atuar na categoria; contabilidade – o microempreendedor pode atuar na legalidade sem precisar contratar um contador. Algumas empresas são obrigadas, mas não é o caso da categoria. COMO FUNCIONA O MEI Segundo os dados mais recentes do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), o Brasil tinha 11,6 milhões de MEIs em novembro de 2023.

O microempreendedor individual pode abrir um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) próprio e, de certa forma, representar sua própria empresa. Também paga menos impostos do que se atuasse como pessoa física. Ao invés de contribuir com um valor proporcional ao seu faturamento, paga mensalmente um valor fixo na faixa de R$ 60.

O empreendedor recebe acesso a direitos trabalhistas, como licença maternidade, auxílio-doença e pagar INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para aposentadoria. Eis os outros benefícios:

poderá vender para o governo; acesso a produtos e serviços bancários como crédito; emissão de notas fiscais; aposentadoria por invalidez pensão por morte (para família). Há cerca de 460 atividades que podem ser exercidas pelos MEIs. O governo federal disponibiliza uma lista das profissões que autorizam o registro.

Os outros critérios se relacionam aos seguintes temas:

idade – é necessário ter mais de 18 anos; faturamento – pode faturar até R$ 81.000 anualmente (R$ 6.750 por mês). Caso o valor ultrapasse o estipulado em mais de 20% (R$ 97.200), o trabalhador deve mudar seu modelo empresarial. Não há valor mínimo imposto para se cadastrar; negócios – o MEI não pode estar associado a outra empresa como sócio ou titular. Também é vetado ter sócios em sua própria companhia; funcionários – o empreendedor só pode ter um contratado em seu negócio. A contratação deve ser nos regimes da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Estrangeiros podem virar MEIs, desde tenham Carteira Nacional de Registro Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou Protocolo de Solicitação de Refúgio.

O Poder Empreendedor realizou uma cobertura completa sobre o MEI em 2023. Leia abaixo reportagens que podem ser úteis e fomentar discussões sobre o tema:

