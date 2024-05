Bombeiros do DF salvam 49 adultos e 12 crianças no RS. Veja as imagens

Em dois dias, as equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) ajudaram no resgate de 49 pessoas adultas, 12 crianças e 19 animais domésticos na tragédia do Rio Grande do Sul. Até o momento, mais de 80 pessoas foram confirmadas mortas vítimas das enchentes. O número de resgatados é referente ao balanço divulgado as 18h30 desta segunda-feira (6/5) pela corporação do DF.

Neste segundo dia, foram socorridos 28 adultos, seis crianças e 10 animais domésticos. A ação de resgate teve início no domingo (5/5), quando os militares salvaram 21 adultos, seis recém-nascidos e nove animais domésticos.

Os bombeiros desembarcaram às 11 horas de domingo na cidade de São Leopoldo (RS), localizada a 40 km da capital gaúcha, Porto Alegre. A tragédia deixou até o momento 78 mortos, 105 desaparecidos, 175 feridos e 115.844 desalojados.

De acordo com a corporação, os militares encontraram moradores ilhados em suas casas e apartamentos, com a água alcançando até o segundo andar das edificações. “Alguns residentes estavam sobre os telhados, aguardando resgate”, informou em nota.

A previsão é que a força-tarefa permaneça no sul até 16 de maio.

DF manda reforço ao Sul Na sexta-feira (3/5), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou que o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e a Defesa Civil ofereçam toda a ajuda necessária para o estado.

O DF já enviou 14 bombeiros militares, dois agentes da Defesa Civil e dois cachorros para ajuda nos resgates às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Os profissionais especializados em salvamento levarão quatro drones, um caminhão com mantimentos para durar 14 dias, três viaturas tipo picape e duas lanchas.

Tragédia O desastre das chuvas afeta 345 cidades no Rio Grande do Sul. A tragédia deixou 83 mortos, 111 desaparecidos, 276 feridos e mais 122 mil desalojados. Até o momento, 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas fortes. Cerca de 19 mil estão em abrigos do governo.

Confira o mapa dos locais afetados:

Os temporais também afetam outros serviços de infraestrutura. Segundo a Defesa Civil, há 350 mil pontos sem energia elétrica. As aulas estão suspensas em toda a rede estadual.

Ajuda No Distrito Federal, itens como alimentos, água, kits de higiene e de limpeza, agasalho, roupas íntimas, roupas de cama, colchões, travesseiros e cobertores, móveis e eletrodomésticos estão sendo recolhidos para doações no sentido de ajudar famílias prejudicadas pelos temporais. Veja neste link os pontos de coleta.

Diversas entidades prestam apoio no resgate e acolhimento das vítimas da tragédia. O governo federal montou uma força-tarefa para prestar assistência aos atingidos.

Ao todo, 17 ministérios, além das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), participam das ações.

O Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 540 milhões em emendas parlamentares direcionadas ao estado. O governador do estado, Eduardo Leite, afirmou que será necessário um “apoio monumental” para a reconstrução das regiões afetadas.