Gostinho de Carnaval: festa do BBB tem É O Tchan com Sheila Mello e Jacaré

A festa desta sexta-feira (20) do BBB 23 levou um gostinho do Carnaval da Bahia para a casa mais vigiada do país. Tocaram no reality o grupo É o Tchan, Saulo Fernandes e Monobloco.

A participação do Tchan teve um toque especial: Sheila Melo e Jacaré estavam presentes, em uma reunião de uma versão mais antiga da banda, para alegria da galera.

Na emoção, o vocalista Beto Jamaica cometeu uma pequena gafe. Ao agradecer ao final da apresentação, ele trocou os nomes da ex-colega de banda. “Carla… Sheila Mello, muito obrigado”, disse, rapidamente se corrigindo. Sheila, claro, foi a dançarina que substituiu Carla Perez no grupo.

Saulo também animou os brothers, mostrando muita empolgação no seu show. O baiano Cezar Black, frequentador assíduo de ensaios de verão e do Carnaval, cantou várias junto.

Depois das bandas, a festa continuou rolando com músicas de rádio. “Ragatanga”, maior sucesso do Rouge, tocou, emocionando Aline Wirley. Ela correu para o palco, mandou beijo para suas companheiras do Rouge e chorou.

Apesar da empolgação, essa festa foi menos animada que a anterior no quesito “pegação”. Sem novos casais, sobrou tempo para conversa de jogo. Gabriel continua sendo um alvo nessa primeira semana. Key chegou a dizer que acredita que ele será o primeiro eliminado. “Não vai dar tempo dele conhecer a casa”, disse Fred Nicácio. “Eu dou meu c… se esse cara não sair daqui. Eu leiloo meu c…”, chegou a dizer a sister.

Depois, Fred Nicácio e Gabriel tiveram um desentendimento na cozinha. Fred Nicácio chamou o brother de “frio e calculista” e “inconfiável”. Gabriel disse que eles são de grupos diferentes e nunca pediu confiança do outro brother.

Gabriel ainda teve uma conversa com Paula, sua dupla, sobre sua relação com Bruna Griphao. A sister assumiu que se preocupa com as conexões dele na casa.

“A minha preocupação hoje é que você não seja mais por conta da sua relação com a Bruna e sua proximidade com o Guimê”, disse Paula. Gabriel garantiu que fará tudo para proteger Paula e disse que Guimê é sua “segunda prioridade”.

Bruna foi alvo de outra sister: Key Alves, que voltou a criticar a atriz, a quem chamou de “vagabunda”. Gustavo repreendeu e Key continuou. “Ela é muito mimadinha, nojentinha”. Além disso, afirmou que ela é “influenciada pelo namoradinho de m… dela” e “uma coitada”.