Goulart revela “conversa franca” do elenco antes de triunfo sobre o Barcelona

O atacante Ricardo Goulart viveu uma noite de herói no Bahia. Na noite desta quarta-feira (1º), ele saiu do banco de reservas e teve papel importante na virada tricolor por 2×1 sobre o Barcelona, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

Após o duelo, Goulart admitiu que o time não jogou bem e revelou que o elenco teve uma conversa franca no vestiário que foi determinante para reverter a situação e conquistar os três pontos fora de casa.

“O professor [Renato Paiva] cobrou a gente no intervalo. Nos primeiros 10 minutos a gente conseguiu propor o nosso jogo, mas depois nos perdemos e sofremos o gol. Tivemos uma conversa franca no vestiário. Revertemos um placar num estádio onde não jogávamos há 11 anos. Jogar aqui não é fácil. Quero parabenizar a torcida que compareceu. Agora é descansar pois no próximo sábado temos mais um jogo”, disse ele.

A vitória mantém o Bahia isolado na liderança do Campeonato Baiano. O tricolor tem 15 pontos em seis partidas. O time agora vai dar uma pausa no Baianão. No sábado (4), o Esquadrão recebe o Ferroviário, às 20h30, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.